Бывшего губернатора Курской области вызвали на допрос
Mash: экс-глава Курщины Смирнов попал в кардиоцентр после допроса
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр после допроса в Следкоме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным авторов поста, следователи установили прямую связь между экс-главой региона и задержанным гендиректором Корпорации развития Курской области Владимиром Лукиным, чья фирма занималась строительством защитных сооружений в приграничье.
Смирнов и Лукин познакомились, когда первый работал в Фонде капитального ремонта в столице, а последний занимал пост замначальника Мосжилинспекции.
Экс-губернатор Курской области попал в кардиоцентр после допроса из-за проблем с сердцем.
На прошлой неделе суд арестовал Лукина на два месяца. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. До этого под стражу отправили экс-заместителя Лукина Игоря Грабина.