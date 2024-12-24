Бывшего губернатора Курской области вызвали на допрос

Mash: экс-глава Курщины Смирнов попал в кардиоцентр после допроса

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр после допроса в Следкоме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным авторов поста, следователи установили прямую связь между экс-главой региона и задержанным гендиректором Корпорации развития Курской области Владимиром Лукиным, чья фирма занималась строительством защитных сооружений в приграничье.

Смирнов и Лукин познакомились, когда первый работал в Фонде капитального ремонта в столице, а последний занимал пост замначальника Мосжилинспекции.

Экс-губернатор Курской области попал в кардиоцентр после допроса из-за проблем с сердцем.

На прошлой неделе суд арестовал Лукина на два месяца. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. До этого под стражу отправили экс-заместителя Лукина Игоря Грабина.