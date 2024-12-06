Смирнов возглавлял Курскую область всего 205 дней

Официально возглавивший в сентябре Курскую область Алексей Смирнов продержался на своем посту 205 дней. Это стало одним из самых непродолжительных сроков среди российских губернаторов.

Смирнова назначили на должность временно исполняющего обязанности главы региона 15 мая. В сентябре он победил на выборах и стал полноправным губернатором. Эта должность была за ним в течение 80 дней.

За время руководства Смирнова Курская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор досрочно сложил полномочия по собственному желанию 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку.

Глава государства назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Свое решение он аргументировал необходимостью восстановления региона после освобождения от украинских войск. За плечами Хинштейна опыт в должности советника директора Росгвардии.