Сегодня 06:05 Красивая девушка, дорогой алкоголь и счет на сотни тысяч: как работала консуматорская мафия в Петербурге Фото: 360.ru Криминал

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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор организаторам консуматорского мошенничества. За красивыми вывесками ресторанов стояла отлаженная схема с девушками из приложений знакомств, дорогим алкоголем и счетами на сотни тысяч рублей. Это дело стало одним из самых показательных примеров наказания за подобное мошенничество.

Преступление В конце ноября 2026 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор организатору мошеннического бизнеса Даниилу Гришину. Кроме него, приговор вынесли и 23 его подельникам. По версии следствия, в июле 2023 года Гришин открыл в Петербурге два ресторана — «Дегустерию» в Василеостровском районе и «Виджитерию» в Адмиралтейском. Под этими вывесками действовала организованная группа с жесткой иерархией и четким разделением ролей.

Фото: РИА «Новости»

Их целью был вовсе не общепит, а кошельки доверчивых одиноких мужчин. За пять месяцев «предприниматели» сумели обмануть по крайней мере 13 мужчин на сумму более миллиона рублей. Работа начиналась с переписки на сервисах знакомств. Мошенники создавали аккаунты в приложениях для знакомств, переписывались с мужчинами и назначали встречу недалеко от ресторана. На свидание на дорогом автомобиле с водителем приезжала девушка. Наличие шофера и общий антураж создавал образ успешной и обеспеченной спутницы, отказать которой просто неловко.

Фото: 360.ru

Главный этап начинался уже в выбранном девушкой ресторане, где она заказывала дорогой алкоголь, а официанты отвлекали гостя разговорами, мешая изучать меню. Счет приносили уже с завышенными в разы ценами, и гость узнавал итоговую сумму только при оплате. После этого спектакль не заканчивался, и «девушка» некоторое время продолжала переписываться с обманутым мужчиной, поддерживая иллюзию романтического знакомства. Это делалось не ради чувств клиента, а чтобы жертва не заподозрила обмана и не пошла в полицию. А если же клиент отказывался оплачивать счет, ситуация резко менялась. Молодые люди, выполняющие роль охранников, начинали давить на мужчину и не выпускали его из заведения, вынуждая заплатить. Полученные деньги участники группы распределяли между собой в зависимости от своей роли. Наказание По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Гришин получил 4,5 года колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Еще четверо фигурантов — управляющая «Дегустерии», управляющий «Виджитерии», помощник руководителя и менеджер по переписчикам — отправились за решетку на сроки от 2,5 лет. Гришин дополнительно получил запрет на работу в сфере общественного питания сроком на три года. Всем пятерым суд дополнительно назначил штрафы и взял их под стражу прямо в зале.

Фото: РИА «Новости»

Двух охранников группы суд отправил в колонию на сроки от одного года и четырех месяцев до одного года и пяти месяцев. Суд зачел им предыдущее содержание под ограничениями и признал наказание отбытым. Остальные 17 участников получили условные сроки от восьми месяцев до двух лет и пяти месяцев. Суд назначил им штрафы от 20 тысяч до 500 тысяч рублей. Эпидемия обмана на знакомствах Петербургские суды рассматривали похожие дела и раньше. В августе 2025 года Куйбышевский районный суд вынес приговор группе, которая работала в барах на улице Рубинштейна и за год с небольшим сумели выманить у посетителей почти 14 миллионов рублей. Суд назначил организаторам по шесть лет колонии общего режима. Суд также обязал их выплатить штрафы по 400 тысяч рублей и запретил заниматься ресторанным бизнесом на два года. Одну из участниц группы отправили в колонию на пять лет. Остальные фигуранты получили в основном условные сроки от двух с половиной до пяти лет. Суд взыскал с осужденных почти 9,8 миллиона рублей в пользу потерпевших. Это дело стало одним из самых крупных по сумме ущерба среди консуматорских афер в Петербурге.

Фото: 360.ru

По похожим схемам суды выносили приговоры и в Москве. Так, в мае 2025 года Останкинский районный суд рассмотрел дело группы из 15 человек. Мошенники, действуя по той же схеме, похитили у потерпевших более 500 тысяч рублей. Суд назначил организаторам по два года и три месяца лишения свободы, а остальные участники получили условные сроки от двух до пяти лет. Эти приговоры показывают, что суды в разных городах стали чаще привлекать к ответственности организаторов и участников подобных схем. Наказания при этом заметно различаются в зависимости от масштаба ущерба и роли фигурантов. Такие схемы организовывают по всей России, но пока далеко не все злоумышленники получают по заслугам. Остается лишь надеяться, что все новые приговоры и реальные сроки, остановят распространение этого вида мошенничества. Почему такие схемы все еще работают Мужчины часто теряют осторожность, когда видят привлекательную девушку и хотят ей понравиться. А алкоголь и атмосфера свидания только усиливают этот эффект и мешают вовремя заметить подвох. После оплаты многие жертвы испытывают сильный стыд. Им неприятно признавать, что их провели, поэтому они тянут с обращением в полицию или вовсе отказываются от этого шага.

Фото: 360.ru

Кроме того, доказать мошенничество в таких делах очень непросто. Нужно предоставить убедительные доказательство, что речь идет не просто о высоких ценах, а о заранее спланированном обмане. Довольно строгие правила конспирации внутри преступных групп сильно снижают шансы быстрого раскрытия схемы. А потерпевшие далеко не всегда сохраняют чеки, скриншоты переписки и другие доказательства. Чтобы не попасть в сети таких группировок, психологи рекомендуют насторожиться, если визави интересуется в первую очередь доходом. А первое свидание советуют назначать на нейтральной территории, например, в известной кофейне или баре с доступными ценами.