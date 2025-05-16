Суд вынес приговор банде консуматорш из Москвы

Останкинский районный суд Москвы признал виновными членов преступной банды консуматорш, которые знакомились с мужчинами и выманивали у них деньги во время свидания в якобы дорогом заведении. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Следователи установили, что организаторы и участники группировки придумали мошенническую схему, реализовывая которую они обманули 25 человек на сумму более 500 тысяч рублей. Девушки в социальных сетях знакомились с мужчинами и договаривались с ними о личной встрече. Для свидания они предлагали определенное соучастниками заведение, где пара делала заказ по завышенной стоимости блюд и напитков.

Ближе к концу вечера девушки внезапно пропадали, а их спутникам приносили счет на десятки тысяч рублей. Если мужчина отказывался его оплачивать, к нему подходили якобы охранники, которые угрозами заставляли это сделать.

Правоохранители допросили 25 жертв этой криминальной схемы, провели более десяти обысков, а также осматривали записи с камер видеонаблюдения и содержание телефонов участников. Суд счет вину консуматорш и организаторов схемы доказанной по статье о мошенничестве. Организаторам группировки назначили наказание в виде 2-3 лет лишения свободы, а соучастникам — от двух до пяти лет условного срока.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала о новой мошеннической схеме, распространившейся в России.