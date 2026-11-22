Злоумышленникам достаточно убедить человека установить на смартфон поддельное полезное приложение, чтобы попытаться получить доступ к банковским сервисам. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД.

Мошенники рассылают ссылки или установочные файлы программ, после загрузки которых смартфон запрашивает разрешения на чтение уведомлений, сообщений и использование других функций.

Если пользователь одобряет запросы, преступники могут перехватывать СМС с кодами подтверждения и собирать личные данные. В некоторых случаях вредоносное ПО позволяет удалённо управлять устройством и добираться до банковских приложений.

В МВД посоветовали загружать программы только из официальных магазинов, не открывать ссылки от незнакомцев и внимательно проверять запрашиваемые разрешения. Если на телефоне обнаружилось подозрительное приложение, следует немедленно отключить интернет, удалить программу и проверить состояние банковских счетов.