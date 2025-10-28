Психолог Дубасова поделилась советом, как не попасть в сети консуматорш

Психолог Ольга Дубасова поделилась с NEWS.ru советом, как не попасть в сети консуматорш — женщин, которые вводят мужчин в заблуждение ради получения завышенной оплаты в заведении.

Она рекомендует определить интерес женщины до встречи: искренняя девушка будет интересоваться мужчиной, а не его доходом. Первое свидание лучше назначать на нейтральной территории, например, в кофейне или баре с доступными ценами. Предложение о раздельном счете может выявить истинные намерения: искренний человек отнесется к этому спокойно, а консуматорша, скорее всего, проявит недовольство.

Дубасова советует не поддаваться на манипуляции и твердо обозначать свои финансовые границы. Юрист Илья Русяев добавляет, что фиксирование стоимости блюд и услуг до оформления заказа поможет избежать схем с участием консуматорш.