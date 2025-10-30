Сегодня 16:08 Изнасиловал и задушил. Уральца приговорили к пожизненному заключению за убийство школьницы 0 0 0 Фото: �SuperStock/ / www.globallookpress.com Криминал

В августе 2024 года года жителей Нижнего Тагила потрясла страшная новость: пропала 11-летняя школьница. Девочку искали 140 полицейских и волонтеры сразу из трех добровольческих отрядов. Через несколько дней тело ребенка, изнасилованного и задушенного, нашли в подвале общежития. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался сосед девочки. Спустя год суд назначил ему наказание. Подробности — в материале 360.ru.

Убийство школьницы в Нижнем Тагиле Девочка пропала без вести 30 августа. Она отпросилась у своего отца погулять с подружками во дворе, сам мужчина был на смене — он работал на заводе. Семья жила в общежитии на улице Юности. Но вечером ребенок домой не вернулся. Отец забил тревогу и сразу же позвонил в полицию: такое поведение дочери было не свойственно. Полиция и волонтеры бросили все силы на поиски девочки. Они тщательно проверяли все возможные места, где она могла быть. Спустя три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки. «Когда собакам дали вещи девочки, чтобы они взяли след, животные сразу побежали к двери на пятом этаже. Там жил главный подозреваемый в убийстве. Утром швейцарская овчарка по кличке Офицер указала на подвал. Он находился в аварийном состоянии. Волонтеры несколько раз проверили помещение, но ничего не заметили. Лишь когда сотрудники ЖЭКа откачали воду, труп ребенка был найден», — рассказал источник kp.ru.

«Была как ангелочек» Мать девочки умерла, ребенка воспитывал только отец, сообщила в беседе с 360.ru местная жительница.

Насчет девочки могу с уверенностью сказать, что она была очень доброй, отзывчивой, всегда приходила на помощь другим. Я с ней лично не знакома, но часто видела ее с внучкой моей соседки. Они гуляли, веселились у дома… В общем, девочка была как ангелочек. собеседница 360.ru

Убийцей оказался сосед по общежитию Владимир Александров. Напившись, он уговорил девочку прийти к нему в комнату. Школьница часто видела соседа-мужчину, поэтому могла не почувствовать опасность. Примечательно, что в день расправы над ребенком Александров подходил к отцу девочки и предлагал «поесть мяса» во дворе. Мужчина отказался, сославшись на работу. Тогда педофил мог смекнуть, что школьница будет одна. По версии следствия, злоумышленник надругался над ребенком, а затем решил убить.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия совершенных преступлений Александров привел малолетнюю к входу в подвальное помещение указанного дома. Столкнув ребенка в открытый проход подвала и спрыгнув вслед за ней, он задушил девочку. пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Следкоме России уточнили, что преступник спрятал ее тело, накрыв дверью. Возле общежития, где обнаружили тело 11-летней школьницы, местные жители создали стихийный мемориал. Они принесли цветы, игрушки и установили портрет погибшей.

Задержание убийцы 11-летней девочки из Нижнего Тагила Александров арендовал жилье в соседнем подъезде того же общежития, где жила девочка с отцом. Полиция задержала его в Москве, куда он успел сбежать после убийства. Подозреваемого доставили в Свердловскую область. Обвиняемый признал вину. Его также проверили на причастность к совершению аналогичных преступлений и отправили под стражу до 2 ноября. Когда проходил следственный эксперимент, отец погибшей пришел с ножом. Убитый горем мужчина плакал, кричал и едва не едва не расправился с преступником. Сотрудникам полиции удалось его вовремя остановить.

Позже выяснилось, что Александров был трижды судим. В октябре 2006 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы за два грабежа и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Преступник вышел на свободу 13 июня 2012 года. Но уже в ноябре следующего года его снова осудили на полгода за мошенничество, писала kp.ru. В последующие месяцы мужчину осудили еще по четырем уголовным делам. За побои, угрозы убийства, кражи и мошенничество ему дали четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. В 2020 году арестовали за изнасилование. В июле 2022-го убийца получил новый срок.

Еще одна жертва Школьница оказалась не единственной жертвой рецидивиста за тот август. Следствие и суд выяснили, что 5 августа 2024 года обвиняемый изнасиловал свою знакомую. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о наличии психического расстройства у потерпевшей, под обманным предлогом привел ее к себе в комнату и совершил в отношении нее преступления против половой свободы», — сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Затем он четыре часа не выпускал девушку из комнаты, несмотря на мольбы.

Приговор Уральца приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве, изнасиловании, а также незаконном лишении свободы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Александров также должен будет выплатить отцу пострадавшей девочки восемь миллионов рублей.

Отец погибшей остался доволен приговором. Как сообщила kp.ru, он знал, что убийцу приговорят к пожизненному заключению. «Так не поступают даже животные. Я знал, какой будет приговор, приехал, чтобы лично это услышать. Мне просто интересно, в какую колонию он уедет: „Черный дельфин“ или „Полярная сова“?» — сказал Александр после оглашения приговора. Мужчина не верит, что осужденный выплатит деньги, но они ему и не нужны. Он хотел лишь справедливого приговора для убийцы дочери. Отец погибшей признался, что девочка ему часто снится. В одном из последних сновидений он целовал фотографию дочери в фоторамке.