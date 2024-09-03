Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы доставили в Свердловскую область

Фото: РИА «Новости»

Подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле задержали в Москве, когда он пытался сбежать. Мужчину уже доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что задержанного подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Об исчезновении школьницы стало известно 31 августа. Девочка отпросилась у отца погулять, но домой не вернулась. Ребенка искали 140 полицейских, спустя три дня ее тело обнаружили в подвале многоэтажки.

Знавшая погибшую местная жительница отметила, что та всегда отличалась доброжелательностью и отзывчивостью, всем помогала. Мать девочки умерла, ребенка воспитывал только отец. Подозреваемый в убийстве, по ее словам, любил выпить.

Ранее появилось видео с места убийства 11-летней девочки. У входа в подвал, где нашли тело ребенка, неравнодушные люди принесли игрушки и установили портрет школьницы.

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