Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы доставили в Свердловскую область

Подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле задержали в Москве, когда он пытался сбежать. Мужчину уже доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Она уточнила, что задержанного подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Об исчезновении школьницы стало известно 31 августа. Девочка отпросилась у отца погулять, но домой не вернулась. Ребенка искали 140 полицейских, спустя три дня ее тело обнаружили в подвале многоэтажки.

Знавшая погибшую местная жительница отметила, что та всегда отличалась доброжелательностью и отзывчивостью, всем помогала. Мать девочки умерла, ребенка воспитывал только отец. Подозреваемый в убийстве, по ее словам, любил выпить.

Ранее появилось видео с места убийства 11-летней девочки. У входа в подвал, где нашли тело ребенка, неравнодушные люди принесли игрушки и установили портрет школьницы.