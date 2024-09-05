Обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле арестовали

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле до 2 ноября

Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле арестовали. Об этом 360.ru сообщили в суде.

Предполагаемого преступника отправили под стражу до 2 ноября.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга также сообщил об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на сбор доказательств», — заявил он.

Накануне обвиняемый признал свою вину. Предварительно, в ночь на 31 августа предполагаемый преступник изнасиловал девочку, после чего убил ее и попытался скрыться. Тело школьницы спустя три дня нашли в подвале многоэтажного дома.