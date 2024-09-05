«Много детей приходит». Цветы и игрушки появились на месте убийства девочки в Тагиле

Источник 360.ru: к месту убийства девочки в Нижнем Тагиле несут цветы и игрушки

Накануне возле общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле, где обнаружили тело 11-летней школьницы, собрались местные жители, рассказал источник 360.ru. Люди принесли цветы и игрушки.

«Приносят цветы, игрушки, плачут. Много детей приходит. Все, кто заходил в подъезд, были в шоке, в каких условиях живут люди в общежитии», — поделился источник.

По его словам, люди видели, как на место преступления привели предполагаемого убийцу.

«Его мимо нас проводили в наручниках, полиция запретила снимать, сказали всем убрать телефоны», — добавил собеседник 360.ru.

Тело школьницы нашли в подвале общежития, где снимал комнату предполагаемый преступник. Сама девочка жила в этом же доме, но в другом подъезде, сообщили следователи. Подозреваемого задержали в Москве и доставили в Свердловскую область.

Отец погибшей девочки пришел на следственный эксперимент с ножом. Убитый горем мужчина плакал, кричал и едва не набросился на предполагаемого преступника.