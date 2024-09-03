Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

В Нижнем Тагиле 31 августа пропала без вести 11-летняя школьница. О ее поисках сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Об исчезновении девочки правоохранителям сообщил ее отец. По словам мужчины, он разрешил девочке пойти погулять. Однако в обозначенное время ребенок с улицы домой не вернулся.

Правоохранители бросили все силы на поиски девочки. Сотрудники и волонтеры проверяли все возможные места, где она теоретически могла быть. Данные о том, что школьница погибла сегодня появились на сайте поисковой организации Liza Alert.