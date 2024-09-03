Соседа погибшей в Тагиле девочки задержали в Москве

Отец погибшей в Нижнем Тагиле девочки: в квартире соседа нашли кровь

Фото: РИА «Новости»

В Москве задержали соседа погибшей в Нижнем Тагиле 11-летней девочки. Отец школьницы Александр рассказал изданию E1.ru, что в квартире мужчины нашли кровь.

«Дверь вскрыли и обнаружили кровь <…> В Москве поймали и везут сюда», — уточнил Александр.

Он также рассказал, что видел соседа за день до исчезновения дочери. Тот ему предлагал поесть мясо. По словам собеседника E1.ru, подозреваемый арендовал жилье в соседнем подъезде в том же общежитии, где проживает семья девочки.

Источник сообщил изданию, что полиция также отрабатывает версию с изнасилованием.

Школьница 31 августа отпросилась у отца пойти погулять и не вернулась домой. Третьего сентября волонтеры Liza Alert сообщили, что 11-летняя девочка погибла.

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