Найденная мертвой в Нижнем Тагиле 11-летняя школьница отличалась доброжелательностью и отзывчивостью, она всегда всем помогала. Об этом сообщила жительница города в беседе с 360.ru.

По словам женщины, мать девочки умерла, ребенка воспитывал только отец.

«Насчет девочки могу с уверенностью сказать, что она была очень доброй, отзывчивой, всегда приходила на помощь другим. Я с ней лично не знакома, но часто видела ее с внучкой моей соседки. Они гуляли, веселились у дома… В общем, девочка была как ангелочек», — рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что подозреваемого в убийстве школьницы встречала на улице в компании его знакомых. Также местная жительница отметила, что он злоупотреблял алкоголем.

Житель общежития, где нашли тело погибшей девочки, отметил, что часто видел подозреваемого.

«Он ничего особенного не делал, просто стоят у подъезда, иногда пил алкоголь вместе со знакомыми и курил», — рассказал сосед.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила на территории Москвы, куда он успел сбежать. Девочка пропала без вести 31 августа, ее тело нашли в подвале многоэтажного дома 3 сентября.