«Мужчина плакал, кричал». Отец убитой в Тагиле школьницы едва не зарезал подозреваемого

URA.ru: отец убитой в Тагиле девочки пришел с ножом на следственный эксперимент

Фото: РИА «Новости»

В Нижнем Тагиле отец убитой 11-летней девочки пришел с ножом на следственный эксперимент, куда привезли подозреваемого в преступлении. Об этом сообщило URA.ru.

«Раздавленный горем мужчина плакал, кричал, что хочет <…> убить», — сообщил журналист, находясь на предполагаемом месте преступления.

Он уточнил, что отец школьницы, вооружившись ножом, вышел из квартиры с намерением отомстить вероятному преступнику. Мужчина вытащил нож и едва не расправился с задержанным. Однако сотрудникам полиции удалось его вовремя остановить и образумить.

Девочка 31 августа не вернулась вовремя домой с прогулки. Отец забил тревогу и заявил о пропаже ребенка в полицию. Волонтеры и правоохранители несколько дней искали школьницу, а 3 сентября стало известно о ее убийстве. Подозреваемый сбежал в Москву, где его задержали. Позже его привезли в Нижний Тагил на следственный эксперимент.

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