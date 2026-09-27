Внук Петросяна купил в Нью-Йорке трешку за 140 млн рублей

Внук российского юмориста Евгения Петросяна — Андреас — купил в Нью-Йорке трехкомнатную квартиру за 140 миллионов рублей. От этом сообщил телеграм-канал Shot .

Андреас Петросян — 31-летний сын дочери Петросяна Викторины. В Нью-Йорке он живет давно, в 2024 году женился на писательнице и редакторе Эльвии Уилк.

Квартиру пара купила в престижном районе Бруклина недалеко от Проспект-парка. Жилье площадью около 112 квадратных метров расположено на третьем этаже, в квартире — три спальни, две ванные комнаты, просторные гостиная и кухня.

По информации Shot, жилье обошлось паре в 1 675 418 долларов. При этом на продажу квартиру выставляли на 260 тысяч долларов дешевле, но увеличили цену, когда узнали, что потенциальный покупатель — внук российского юмориста.

Жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — назвала его идеальным мужчиной и волшебником. По ее мнению, словарный запас настоящего мужчины: люблю, куплю, поехали.