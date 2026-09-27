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    Внук Петросяна купил в Нью-Йорке трешку за 140 млн рублей

    Внук Петросяна Андреас купил трехкомнатную квартиру в Нью-Йорке за ₽140 млн

    Соцсети Elvia Wilk
    Фото: Соцсети Elvia Wilk

    Внук российского юмориста Евгения Петросяна — Андреас — купил в Нью-Йорке трехкомнатную квартиру за 140 миллионов рублей. От этом сообщил телеграм-канал Shot.

    Андреас Петросян — 31-летний сын дочери Петросяна Викторины. В Нью-Йорке он живет давно, в 2024 году женился на писательнице и редакторе Эльвии Уилк.

    Квартиру пара купила в престижном районе Бруклина недалеко от Проспект-парка. Жилье площадью около 112 квадратных метров расположено на третьем этаже, в квартире — три спальни, две ванные комнаты, просторные гостиная и кухня.

    По информации Shot, жилье обошлось паре в 1 675 418 долларов. При этом на продажу квартиру выставляли на 260 тысяч долларов дешевле, но увеличили цену, когда узнали, что потенциальный покупатель — внук российского юмориста.

    Жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — назвала его идеальным мужчиной и волшебником. По ее мнению, словарный запас настоящего мужчины: люблю, куплю, поехали.

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