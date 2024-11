В США умер известный шоумен Чак Вулери. Он вел американскую передачу Wheel of Fortune («Колесо фортуны»), вдохновившую россиян на создание телеигры «Поле чудес». О кончине сообщило агентство Bloomberg .

Вулери ушел из жизни в своем доме в Техасе в возрасте 83 лет. Его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг сообщил, что рядом с телеведущим в последние дни жизни находилась жена Кристен.

Он прославился, как первый ведущий Wheel of Fortune, хотя в разные годы вел и другие шоу. Например, Love Connection («Любовная связь») и Scrabble («Эрудит»). Вулери успел сделать музыкальную карьеру. Он играл на контрабасе в трио фолк-песен The Bordermen и пел в дуэте The Avant-Garde, который выступал в жанре психоделической поп-музыки, а также выпустил несколько сольных песен и снялся в фильмах.

Созданное по мотивам шоу Вулери российское «Поле чудес» выходит с 25 октября 1990 года. Оно по-прежнему популярно у публики. Один из участников передачи подарил ведущему Леониду Якубовичу сбитый украинский беспилотник.