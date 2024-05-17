Участник «Поля чудес» подарил Якубовичу сбитый украинский беспилотник | 360°

17 мая 2024, 10:40
Участник «Поля чудес» подарил Якубовичу сбитый украинский беспилотник
Боец Рустамов подарил телеведущему Якубовичу на шоу «Поле чудес» сбитый дрон ВСУ
Боец Руфет Рустамов из Новочеркасска в эфире шоу «Поле чудес» подарил ведущему Аркадию Якубовичу сбитый дрон ВСУ. Сразу после программы участник программы отправился на СВО, сообщило ИА «Регнум».
Мужчина снялся в выпуске в честь Дня Победы. В студию он прибыл из зоны боевых действий. Участник вручил ведущему сбитый дрон, восхитив телеведущего.
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«Дрон приволок!» — воскликнул Якубович.
По словам бойца, искать традиционный подарок времени не было.
«Решили с боевыми товарищами сделать необычный сувенир», — пояснил он.
Беспилотник перед вручением обезвредили.
Сразу после сьемок Рустамов отправился обратно, на фронт. Он служит в 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Его специализация — РЭБ (радиоэлектронная борьба). За заслуги военному вручили Георгиевский крест.
Ранее Якубович начал вести подкасты об авиации на Первом канале. Они идут в дневном эфире по воскресеньям.
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