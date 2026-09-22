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    Умер актер «Глухаря» Тимофей Ухов

    Стоп-кадр из фильма «Мент в законе»
    Фото: Стоп-кадр из фильма «Мент в законе»

    Актер, каскадер и постановщик трюков Тимофей Ухов умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на друга и коллегу артиста Владимира Мочалова.

    «К сожалению, это правда. Пока без подробностей», — сказал Мочалов.

    Тимофей Ухов родился в 1972 году. В кино он начал сниматься в начале 2000-х и стал участником более 90 проектов, где был актером, каскадером и режиссером.

    Среди наиболее известных сериалов Ухова — «СашаТаня», «Тайны следствия», «Глухарь», «Не родись красивой», «Участок», «Кто в доме хозяин?» и «Марш Турецкого». В качестве каскадера он, например, работал в биографической драме «Есенин».

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