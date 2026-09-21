Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался в 27 лет

Скончался 27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд. По данным газеты The Guardian , молодой человек умер в реабилитационном центре: он много лет боролся с наркотической зависимостью.

Пресли Гербер работал моделью с 15 лет: именно в этом возрасте подросток подписал контракт с агентством IMG Models. В 2016 году дебютировал на подиуме на показе коллекции Moschino. В дальнейшем парень сотрудничал с Calvin Klein, Dolce&Gabbana, Celine и Pepsi.

В последние годы сын Синди Кроуфорд часто говорил о депрессии в соцсетях. Он отмечал, что принимает препараты для лечения панических атак. Также Гербер подчеркивал, что психическое здоровье — это проблема для него.

В сентябре сестра Пресли Кайя заявляла в интервью Vogue, что ее брат уже десять лет борется с наркозависимостью.