Сын Виктора Цоя представил клип из архивных видео отца | 360°

Культура 16 мая 2024, 13:24 Сын Виктора Цоя представил клип из архивных видео отца Сын Виктора Цоя Александр выпустил клип из ранее неизвестных архивных видео отца РИА «Новости»

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Александр Цой, сын известного лидера группы «Кино» Виктора Цоя, на своем YouTube-канале презентовал клип на композицию «Часть меня (которой нет)». В ролике собраны архивные кадры, которые снимал его отец в конце 1980-х годов.

«В какой-то момент оно все сошлось у меня в голове. О чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры», — рассказал Цой «Фонтанке».

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На видео запечатлен певец в юном возрасте, а также гитарист рок-группы Юрий Каспарян. Его партию гитары и клавишных можно услышать в песне сына Цоя.

Виктор Цой снял моменты поездки на дачу, путешествие в Соединенные Штаты, а также отдых в Латвии перед ДТП, в котором он погиб 15 августа 1990 года.

Автором слов и музыки к треку выступил Александр Цой. Песня включена в альбом певца «Основан на реальных событиях», который можно послушать на всех стриминговых платформах.

Недавно «Кино» перевыпустили культовый альбом «Это не любовь». Музыканты сохранили оригинальные дорожки с исполнением Виктора Цоя.