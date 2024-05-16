Сын Виктора Цоя представил клип из архивных видео отца | 360°

16 мая 2024, 13:24
Сын Виктора Цоя представил клип из архивных видео отца
Сын Виктора Цоя Александр выпустил клип из ранее неизвестных архивных видео отца
Александр Цой, сын известного лидера группы «Кино» Виктора Цоя, на своем YouTube-канале презентовал клип на композицию «Часть меня (которой нет)». В ролике собраны архивные кадры, которые снимал его отец в конце 1980-х годов.
«В какой-то момент оно все сошлось у меня в голове. О чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры», — рассказал Цой «Фонтанке».
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На видео запечатлен певец в юном возрасте, а также гитарист рок-группы Юрий Каспарян. Его партию гитары и клавишных можно услышать в песне сына Цоя.
Виктор Цой снял моменты поездки на дачу, путешествие в Соединенные Штаты, а также отдых в Латвии перед ДТП, в котором он погиб 15 августа 1990 года.
Автором слов и музыки к треку выступил Александр Цой. Песня включена в альбом певца «Основан на реальных событиях», который можно послушать на всех стриминговых платформах.
Недавно «Кино» перевыпустили культовый альбом «Это не любовь». Музыканты сохранили оригинальные дорожки с исполнением Виктора Цоя.
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