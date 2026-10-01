Алексей Воробьев подарил Аиде Гарифуллиной автомобиль на день рождения

Певец и телеведущий Алексей Воробьев подарил своей жене, оперной певице Аиде Гарифуллиной, автомобиль на ее 39-летие. Именинница показала подарок в социальных сетях.

Воробьев начал поздравлять супругу с самого утра. Сначала Гарифуллина получила большой букет красных роз и сумку, а позднее артист преподнес ей автомобиль, украшенный бантом и воздушными шарами.

Гарифуллина опубликовала кадры с подарком и обратилась к мужу.

«Ты лучший муж во Вселенной! Я люблю тебя», — написала певица.

Воробьев в свою очередь разместил романтическое видео с супругой и посвятил ей поздравление. Артист заявил, что каждый день благодарит судьбу за встречу с Гарифуллиной и пообещал продолжать делать все ради ее счастья.

Воробьев и Гарифуллина оформили отношения в апреле 2025 года. Позднее супруги начали публично рассказывать о совместной жизни.