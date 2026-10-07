Жена Стаса Михайлова намекнула на возможную измену мужа с подругой

Супруга певца Стаса Михайлова — Инна — намекнула на возможную измену мужа с ее подругой. Поводом для предположений стала публикация женщины в социальной сети.

Михайлова разместила видео с выступлением Елены Ваенги, которая исполняет песню «Подруги». По сюжету композиции приятельница главной героини уводит у нее супруга.

«Информация для тех, кто лезет в чужие отношения», — написала Михайлова.

При этом она не уточнила, кого именно имела в виду и связано ли размещенное видео с ее семейной жизнью.

Ранее Инна также в соцсети объявила о расставании с Михайловым после 15 лет супружеской жизни. Она назвала певца «человеком-fake» и подчеркнула, что к его новому образу не имеет никакого отношения.

Сам артист или его представители официального подтверждения о разводе еще не сделали.