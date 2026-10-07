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    Жена Стаса Михайлова намекнула на возможную измену мужа с подругой

    Фото: РИА «Новости»

    Супруга певца Стаса Михайлова — Инна — намекнула на возможную измену мужа с ее подругой. Поводом для предположений стала публикация женщины в социальной сети.

    Михайлова разместила видео с выступлением Елены Ваенги, которая исполняет песню «Подруги». По сюжету композиции приятельница главной героини уводит у нее супруга.

    «Информация для тех, кто лезет в чужие отношения», — написала Михайлова.

    При этом она не уточнила, кого именно имела в виду и связано ли размещенное видео с ее семейной жизнью.

    Ранее Инна также в соцсети объявила о расставании с Михайловым после 15 лет супружеской жизни. Она назвала певца «человеком-fake» и подчеркнула, что к его новому образу не имеет никакого отношения.

    Сам артист или его представители официального подтверждения о разводе еще не сделали.

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