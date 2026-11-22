Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, пошутил, что жена, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пристально следит за тем, как он соблюдает «ритуалы» — поет при пробуждении песню «Я русский». Об этом он рассказал Пятому каналу в преддверии юбилейного концерта в Кремле «35 / Лучшее».

По его словам, многие думают, что он, наверное, одними цветами питается и спит в костюме. И как только просыпается, сразу начинает петь песню «Я русский», а когда засыпает, то даже галстук не снимает и снова поет ту же песню, причем обязательно трижды.

На вопрос журналиста, следит ли жена за исполнением этого ритуала, Шаман пошутил, что не только следит, но и записывает.

«Сегодня не дотянул. Посмотрим, что будет завтра. Дадим ему еще один шанс. Именно так. Ну конечно, это же смешно, а многие люди буквально воспринимают все то, что я делаю», — отметил артист.

Шаман ранее допустил, что в будущем запишет песни и на других языках.