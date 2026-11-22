Шаман пошутил, что Мизулина пристально следит за его ритуалами
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, пошутил, что жена, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пристально следит за тем, как он соблюдает «ритуалы» — поет при пробуждении песню «Я русский». Об этом он рассказал Пятому каналу в преддверии юбилейного концерта в Кремле «35 / Лучшее».
По его словам, многие думают, что он, наверное, одними цветами питается и спит в костюме. И как только просыпается, сразу начинает петь песню «Я русский», а когда засыпает, то даже галстук не снимает и снова поет ту же песню, причем обязательно трижды.
На вопрос журналиста, следит ли жена за исполнением этого ритуала, Шаман пошутил, что не только следит, но и записывает.
«Сегодня не дотянул. Посмотрим, что будет завтра. Дадим ему еще один шанс. Именно так. Ну конечно, это же смешно, а многие люди буквально воспринимают все то, что я делаю», — отметил артист.
Шаман ранее допустил, что в будущем запишет песни и на других языках.