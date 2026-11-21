Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, иногда сам публикует мемы со своим участием. О своем отношении к шуткам перец рассказал в интервью РИА «Новости» .

Музыкант объяснил, что это входит в его обязанности как продюсера. Артист должен быть на слуху, оставаться в топе новостей и не пропадать из поля зрения публики.

Он отметил, что не собирает лучшие шутки, поскольку все они для него «как родные дети». Певец не видит ничего обидного даже в злых мемах и относится к ним с самоиронией.

«Хейтеры думают, что они меня оскорбляют, но не понимают, что на самом деле поднимают волну моей популярности», — поделился артист.

В воскресенье, 22 ноября, Шаман отпразднует 35-летие. Один из самых популярных мемов с ним появился после ролика, где певец облизывает лед на Байкале. Видео тогда пометили маркировкой «18+».

Ранее композитор Виктор Дробыш раскритиковал артиста за политику в его песнях.