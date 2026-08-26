Шаман рассказал о подарке Мизулиной в день свадьбы

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились еще 13 июня. Теперь, во время конкурса «Новая волна-2026», заслуженный артист России рассказал, что преподнес супруге на свадьбу, сообщило РИА «Новости» .

Отвечая на вопрос журналистов, какой подарок он сделал невесте в торжественный день, Шаман не стал называть конкретный предмет или сумму. Певец отметил, что преподнес Мизулиной светлое чувство.

«Свою любовь», — сказал Дронов.

Летом пара отпраздновала событие в одном из московских ресторанов. До этого, в ноябре 2025 года, супруги сообщили о регистрации брака в загсе Донецка во время поездки в ДНР. Небольшую церемонию посетил глава региона Денис Пушилин.

Ранее певец Филипп Киркоров раскритиковал исполнение Дроновым песни исполнителя Олега Газманова «Единственная моя». По мнению артиста, композиция не соответствует вокальной манере певца: для ее правильной подачи требуется другой тембр и характер интонирования.