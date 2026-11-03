Шамана внесли в базу украинской военной разведки

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на портале этой базы.

Российского исполнителя охарактеризовали как «главного патриотического артиста России и голос специальной военной операции».

Причиной включения в базу стало то, что Дронов поддерживает действия России и курс российских властей по Украине, был доверенным лицом президента Владимира Путина и не раз участвовал в концертах в поддержку Родины.

С начала 2022 года на портале War&Sanctions в черный список внесли сведения о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР причисляет к «российской пропаганде».

Ранее в базу украинской военной разведки внесли телеведущего Леонида Якубовича.