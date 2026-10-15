360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Рэпер Пи Дидди подрался в тюрьме с ямайским наркобароном и получил травму головы

    Архивное фото
    Фото: Архивное фото/РИА «Новости»

    Рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) получил травму головы во время драки с ямайским наркобароном по кличке Дудус. Подробности сообщило издание TMZ.

    «Пи Дидди и Дудус подрались в прошлую пятницу, и Дидди досталось больше всех, он получил настолько серьезную травму головы, что тюремные власти срочно отправили его на лечение за пределы тюрьмы», — сообщил портал.

    Драка произошла, когда рэпер вышел на перерыв. Причиной драки стали проверки в тюрьме после сообщений в прессе о роскошной жизни рэпера за решеткой. Тюремная администрация провела рейды и изъяла у заключенных телефоны, в том числе у Дудуса, настоящее имя которого  Кристофер Коук. Его в тюрьме уважали как криминального авторитета, и он остался недоволен, что после рейдов лишился всех привилегий, отметили в издании.

    Срок заключения Пи Дидди снова сократился, теперь музыкант должен освободиться 23 февраля 2028 года. В тюрьму рэпер попал по статье о транспортировке людей ради вовлечения их в проституцию.

    Читайте также

    Японская певица Хирата Руна умерла в восемь лет

    Соцсети Хираты Руны

    Бывшая девушка Илона Маска после расставания опубликовала переписку

    Вернувшаяся после болезни Селин Дион успокоила зрителей после падения на сцене

    Соцсети Селин Дион

    Звезда «Евлампии Романовой» проиграла битву за миллионы: личная драма, взлет и новая жизнь Аллы Клюки

    Культовую куртку Майкла Джексона из Thriller выставили на аукцион в Дубае

    Умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон

    «Пожалел на жену». Рита Дакота отреагировала на хейт из-за кольца

    Джим Керри тайно женился на художнице

    Том Круз встретил россиян в Сеуле и поностальгировал по Сибири

    Внучка уехавшей из России Софии Ротару вышла в свет в наряде за 3 млн рублей

    Кронос из британской хеви-метал-группы Venom скончался в 63 года