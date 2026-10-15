Рэпер Пи Дидди подрался в тюрьме с ямайским наркобароном и получил травму головы

Рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) получил травму головы во время драки с ямайским наркобароном по кличке Дудус. Подробности сообщило издание TMZ .

«Пи Дидди и Дудус подрались в прошлую пятницу, и Дидди досталось больше всех, он получил настолько серьезную травму головы, что тюремные власти срочно отправили его на лечение за пределы тюрьмы», — сообщил портал.

Драка произошла, когда рэпер вышел на перерыв. Причиной драки стали проверки в тюрьме после сообщений в прессе о роскошной жизни рэпера за решеткой. Тюремная администрация провела рейды и изъяла у заключенных телефоны, в том числе у Дудуса, настоящее имя которого Кристофер Коук. Его в тюрьме уважали как криминального авторитета, и он остался недоволен, что после рейдов лишился всех привилегий, отметили в издании.

Срок заключения Пи Дидди снова сократился, теперь музыкант должен освободиться 23 февраля 2028 года. В тюрьму рэпер попал по статье о транспортировке людей ради вовлечения их в проституцию.