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    Том Круз встретил россиян в Сеуле и поностальгировал по Сибири

    Голливудский актер Том Круз пообщался с россиянами в центре Сеула. Об этом 360.ru рассказала очевидица Алена, которой удалось встретить актера.

    По ее словам, встреча произошла на центральной площади. Круз приезжал в город на премьеру своего фильма «Диггер». Алена и ее муж прогуливались и увидели толпу корейцев, среди которых был актер.

    «Мы аккуратно втиснулись и начали просто смотреть. Я оказалась на расстоянии вытянутой руки с Томом, и он меня пригласил. Я спросила, могу ли сделать фото», — рассказала собеседница 360.ru.

    Россиянка отметила, что разговор длился около минуты. По ее словам, Круз сам проявил интерес к общению. В конце он пожал ей руку и похлопал по плечу. Когда актер узнал, что пара родом из Сибири, он вспомнил, что однажды дозаправлял там самолет.

    «У меня было ощущение, что мы давно знакомы. С ним было очень комфортно разговаривать. Невероятно дружелюбный человек!» — поделилась Алена.

    Ранее Том Круз попал на видео, когда подошел поддержать грустную девушку.

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