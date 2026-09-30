Тюремный срок рэпера Пи Дидди сократился до 23 февраля 2028 года

Срок заключения рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) снова сократился, теперь музыкант должен освободиться 23 февраля 2028 года. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Первоначально срок освобождения установили на 8 мая 2028 года.

В начале октября прошлого года нью-йоркский суд вынес рэперу приговор в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы. Присяжные сочли его виновным по двум пунктам, связанным с транспортировкой людей ради вовлечения их в проституцию.

В то же время музыканта оправдали по обвинению в рэкете и двум эпизодам принудительного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

При этом уже на 5 февраля намечен выход нового альбома Пи Дидди.

Зимой стало известно, что P.Diddy намекал на причастность к убийству Тупака Шакура. По данным источника газеты The New York Post, он сказал об этом, угрожая одной из жертв после насилия.