Джим Керри тайно женился на художнице

Актер Джим Керри связал себя узами брака с 32-летней художницей Мин Ха. Свадьба тайно прошла в Лос-Анджелесе в кругу близких людей, сообщил журнал People .

Комик раньше утверждал, что не планирует жениться, так как не видит в этом необходимости.

«Свадьба состоялась спустя семь месяцев после того, как пару сфотографировали вместе во Франции на церемонии вручения премии „Сезар“», — отметили в материале.

Пара состоит в отношениях уже несколько лет. На церемонии награждения премией «Сезар» Керри в своей речи на французском языке назвал Мин Ха своей восхитительной спутницей.

Ранее на развод подал фронтмен британской рок-группы Muse Мэтт Беллами. Его брак с американской моделью и актрисой Элль Эванс продлился семь лет.

Исполнитель потребовал, чтобы ему перешла единоличная физическая и юридическая опеку над двумя детьми: двухлетним Джорджем и шестилетней Ловеллой.