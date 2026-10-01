Джим Керри тайно женился на художнице
Актер Джим Керри связал себя узами брака с 32-летней художницей Мин Ха. Свадьба тайно прошла в Лос-Анджелесе в кругу близких людей, сообщил журнал People.
Комик раньше утверждал, что не планирует жениться, так как не видит в этом необходимости.
«Свадьба состоялась спустя семь месяцев после того, как пару сфотографировали вместе во Франции на церемонии вручения премии „Сезар“», — отметили в материале.
Пара состоит в отношениях уже несколько лет. На церемонии награждения премией «Сезар» Керри в своей речи на французском языке назвал Мин Ха своей восхитительной спутницей.
Ранее на развод подал фронтмен британской рок-группы Muse Мэтт Беллами. Его брак с американской моделью и актрисой Элль Эванс продлился семь лет.
Исполнитель потребовал, чтобы ему перешла единоличная физическая и юридическая опеку над двумя детьми: двухлетним Джорджем и шестилетней Ловеллой.