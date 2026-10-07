Умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон

Американский R&B-певец, исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон скончался через три дня после своего 70-летия. Легенды Гарлема не стало 5 октября, сообщила его семья в Instagram*.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого Фредди Джексона, который минувшей ночью отошел в вечность», — написали члены семьи.

Причина смерти артиста не раскрывается. Дату и место прощания с певцом его близкие сообщат позднее.

Джексон родился в Нью-Йорке 2 октября 1956 года. С ранних лет пел в баптистской церкви Уайт-Рок в Гарлеме, где познакомился с Полом Лоуренсом, ставшим впоследствии его продюсером и соавтором песен.

После окончания школы певец начал выступать в ночных клубах Нью-Йорка. В конце 70-х переехал на Западное побережье и стал солистом группы Mystic Merlin. С этим коллективом он выпустил три студийных альбома в 1980–1982 годах. Вскоре он вернулся в Нью-Йорк для работы с Лоуренсом в продюсерской компании Hush Productions.

Баллады, включая You Are My Lady и Rock Me Tonight (For Old Times Sake) сделали Джексона одним из самых громких голосов R&B 1980-х. Из последних его работ — сингл A Million Ways от 2019 года.

Осенью 2024 года певец признавался, что у него заболевание почек. При этом семья артиста не связала эту болезнь с его смертью.

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