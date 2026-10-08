Вернувшаяся после болезни Селин Дион успокоила зрителей после падения на сцене

Внезапное падение певицы Селин Дион на сцене французского концертного зала Plenitude Arena напугало поклонников артистки, вернувшейся долгого перерыва из-за серьезного заболевания. Но певица быстро успокоила публику, подняв большой палец вверх, демонстрируя, что с ней все хорошо. Об этом сообщил телеканал TF1 .

По данным журналистов, небольшой конфуз во время выступления Селин Дион возник в минувшую среду, 7 октября. Серия концертов во Франции собрала огромные толпы поклонников, которые много лет не слышали ее легендарный голос вживую.

Дион прекратила концерты из-за синдрома мышечной скованности, который проявляется внезапными судорогами. Поэтому падение артистки вызвало серьезный испуг у публики. Но настоящей причиной оказался не очень удачный костюм для выступления.

Во время исполнения песни Dans un autre monde («В другом мире») певица, танцуя, наступила каблуком на заднюю часть брюк. Еще на полу она подняла руку вверх и выставила большой палец, демонстрируя, что с ней все в порядке.

В финале концерта, исполняя хит Pour que tu m’aimes encore («Чтобы ты все еще любил меня») артистка забыла слова и зрители сами подхватили песню, чтобы ей помочь.

Певица Селин Дион прекратила концертную деятельность из-за заболевания в 2022 году. Ее единственным появлением на публике стало открытие Олимпийских игр в Париже, где артистка исполнила «Гимн любви» Эдит Пиаф.