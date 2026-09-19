Сегодня 19:35 Like Nastya и Disney: как 12-летняя Анастасия Радзинская добилась успеха в блогинге и вошла в список Forbes Фото: likenastya/Соцсети / 360.ru Знаменитости

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Анастасия Радзинская, известная всему миру как Like Nastya, — одна из самых популярных детских блогеров на YouTube. На ее основной канал подписаны 133 миллиона человек, а суммарно по всем каналам проекта — более 450 миллионов. Ее видео набрали свыше 120 миллиардов просмотров. В сентябре 2026 года Настя заключила контракт с Disney — и это лишь очередная ступень в истории, которая началась с тревожного диагноза и родительской решимости.

Биография Анастасия Радзинская родилась 27 января 2014 года в Краснодаре. При рождении ей диагностировали детский церебральный паралич: врачи опасались, что девочка может никогда не заговорить. Родители — Анна и Юрий — вложили все силы в реабилитацию: массажи, плавание, лечебную физкультуру. Постепенно признаки болезни отступили, диагноз сняли.

Фото: likenastya / Соцсети

Как прославилась Канал Like Nastya запустили в декабре 2016-го, когда Насте было всего два года. Сначала это были ролики в формате распаковки игрушек — они набирали скромные просмотры. Перелом случился после смены концепции: родители начали снимать поездки Насти по детским паркам развлечений в разных странах. Девочка вела себя в кадре естественно и непосредственно — именно это подкупило зрителей. За первые семь месяцев семья посетила шесть стран, и канал начал расти взрывными темпами. Уже в 2019 году Forbes поставил Настю на третье место среди самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира — с доходом 18 миллионов долларов. В 2021 году она заработала 28 миллионов, а к 2024 году портал Dexerto оценил ее годовой доход в те же 28 миллионов долларов — около 2,8 миллиарда рублей.

Фото: 360.ru

Роль родителей История Like Nastya — это во многом история семьи. Мама Анна владела свадебным салоном в Краснодаре (доход — около 300 тысяч рублей в месяц), папа Юрий занимался строительным бизнесом. В 2015 году они продали оба предприятия, чтобы сосредоточиться на лечении и развитии дочери. Родители не просто держали камеру — они стали продюсерами, сценаристами и стратегами проекта. На производство видео уходило от одного до 1,5 миллиона рублей в месяц, и поначалу семья вкладывала собственные средства. Позже канал стал окупаться за счет партнерской программы YouTube. В 2018 году Радзинские переехали в США, купили дом во Флориде и продолжили снимать. Сегодня над контентом работает целая команда: сценаристы, монтажеры, специалисты по спецэффектам. При этом родители стараются сохранять грань между публичным образом Like Nastya и личной жизнью ребенка: часть времени выделяется на учебу и занятия без съемок.

Фото: likenastya / Соцсети

Контракт с Disney The Walt Disney Company 18 сентября 2026 года объявила о партнерстве с Like Nastya. Это первое соглашение такого масштаба для проекта. По условиям сделки, Disney и команда Насти совместно разработают оригинальный анимационный сериал для дошкольников — он выйдет на канале Disney Jr. и стриминге Disney+. Кроме того, стороны будут производить игровой семейный контент, а Disney получит права на дистрибуцию архивных видео Like Nastya. Сумма контракта не разглашается, но масштаб очевиден: контент Like Nastya уже доступен на 25 YouTube-каналах на 22 языках.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com