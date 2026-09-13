Убийство Тупака раскрыли мемуары. Кто ответил за преступление спустя 30 лет

Он был голосом поколения, поэтому известие о его смерти после подлого покушения отозвалось болью по всему миру. Тринадцатого сентября 1996 года врачи университетской больницы Лас-Вегаса объявили, что 25-летний рэпер Тупак Шакур скончался. Говоривший с публикой о жизни в гетто, расизме и криминале артист замолчал навсегда. Три десятилетия убийство Тупака оставалось одной из главных загадок. Ключ к ней все это время находился гораздо ближе, чем казалось.

Стрельба на перекрестке

В Лас-Вегас Тупак приехал ради поединка боксера Майка Тайсона против Брюса Селдона, который проходил в отеле-казино MGM Grand. Артиста в его поездке сопровождал глава музыкального лейбла Death Row Records Мэрион Шуг Найт.

После короткого боя, когда Тайсон отправил противника в нокаут в первом раунде, Тупак в сопровождении Найта и остальных участников свиты отправился в ночной клуб.

Фото: Kelly Jordan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во время проезда кортежа черный BMW встал на светофоре на перекрестке улиц Фламинго-роуд и Коваль-лейн. Тупак, приоткрыв пассажирское окно, флиртовал с девушками из соседней машины. Когда соседки проехали на другую улицу, их место занял белый Cadillac. Из заднего окна показалась рука с пистолетом. Стрелок выпустил по BMW более дюжины пуль, четыре из которых попали в рэпера. Получивший незначительное ранение Найт резко развернул машину и ударил по педали газа.

Изрешеченную пулями машину вскоре окружили полицейские. Они приказали участникам ехавшего следом кортежа выйти из автомобилей и лечь на землю. Раненых водителя и пассажира BMW забрали медики.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Сопровождавший Тупака в больницу офицер Гэрри Дейл пытался выяснить у рэпера, кто в него стрелял. Тупак отказался отвечать и прохрипел: «Мы сами с этим разберемся». Скорая привезла раненого Тупака в университетскую больницу Лас-Вегаса, где он провел последние шесть дней своей жизни.

Война побережий

К середине 1990-х в американском хип-хопе особенно выделялись две региональные школы — Восточного и Западного побережий. Они жили не только музыкой. За противостоянием исполнителей и лейблов стояли большие деньги, улица и настоящие преступные группировки.

Конфликты, начинавшиеся в песнях и интервью, продолжались драками и перестрелками, а граница между музыкальным бизнесом и криминальным миром временами становилась почти незаметной.

Фото: IMAGO/Pat Johnson / www.globallookpress.com

Тупак Шакур считался одним из главных символов Западного побережья. Его противостояние с рэпером Кристофером Уоллесом, известным как The Notorious B.I.G., и основателем лейбла Bad Boy Records Шоном Комбсом, также известным как Пафф Дэдди и Пи Дидди, превратилось в центральную часть знаменитой войны рэп-сцен Восточного и Западного побережий. На Западе одним из центров этой войны был Death Row Records, куда Тупак перешел в 1995 году. В окружение лейбла входили участники уличной банды Mob Piru. Их противниками была группировка South Side Compton Crips, чей лидер Дуэйн Дэвис по прозвищу Кефф Ди много лет спустя расскажет, что вечером 7 сентября находился в белом Cadillac, из которого расстреляли BMW Тупака. Вместе с ним в машине сидел его племянник Орландо Андерсон — человек, которого полиция практически с самого начала считала одним из главных подозреваемых в убийстве рэпера.

Драка после боя

До встречи на перекрестке Тупак и люди из белого Cadillac уже пересекались тем вечером. Это произошло практически сразу после победы Майка Тайсона. В холле отеля один из людей из окружения Death Row Records заметил Орландо Андерсона. За несколько месяцев до этого тот участвовал в нападении на одного из приближенных Шуга Найта и пытался сорвать с него цепь с символикой лейбла.

Увидев Андерсона, Тупак первым бросился к нему. Началась драка, к которой почти сразу присоединились Найт и другие люди из свиты рэпера. Андерсона повалили на пол и били ногами.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Через несколько минут стороны разошлись. Тупак вместе с Найтом покинул MGM Grand и продолжил вечер, словно ничего особенного не произошло. Но не для Андерсона и его дяди. Для лидера South Side Compton Crips публичное избиение одного из своих людей не могло остаться без ответа. Дэвис вместе с племянником и двумя сообщниками сел в белый Cadillac и отправился искать Тупака. Сначала они попытались найти рэпера в одном из ночных клубов, а затем заметили на улицах Лас-Вегаса кортеж Death Row Records. Белый Cadillac развернулся и поехал следом. Через несколько минут две машины встретились на перекрестке Фламинго-роуд и Коваль-лейн.

Убийца исчез

Белый Cadillac скрылся с места стрельбы, и в первые часы у полиции почти не было ответов. Нападение произошло на оживленной улице Лас-Вегаса, рядом ехали машины из кортежа Тупака, однако никто не смог назвать имя стрелка. В мире, где сотрудничество с правоохранителями считалось предательством, свидетели предпочитали молчать.

Имя Орландо Андерсона появилось в расследовании довольно быстро. Полиция получила запись камер и узнала о драке, произошедшей всего за несколько часов до покушения. Связь подозреваемого с South Side Compton Crips сделала версию о мести одной из наиболее очевидных.

Фото: Fox Searchlight Pictures/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Сам Андерсон причастность к убийству отрицал. Обвинений ему не предъявили, а доказательства, которых хватило бы для ареста, полиция собрала. Следствие осложнилось и тем, что ключевые участники событий начали погибать. В ноябре 1996 года застрелили участника группы Тупака Яфеу Фулу, известного как Яки Кадафи. В ночь покушения он ехал в машине позади BMW и видел белый Cadillac. В мае 1998 года во время другой перестрелки погиб и Орландо Андерсон. Чем больше проходило времени, тем меньше оставалось людей, способных рассказать, что произошло на перекрестке Фламинго-роуд и Коваль-лейн. Убийство одного из самых известных рэперов мира постепенно превращалось в одно из самых знаменитых нераскрытых преступлений. Только один из четырех мужчин, находившихся в белом Cadillac, — Дуэйн Дэвис — остался жив и со временем сам начал рассказывать о той ночи. Первыми, кто узнали подробности, оказались криминалисты, которые ничего не смогли сделать.

Сделка связала руки

Молчание Дуэйна Дэвиса продлилось больше десяти лет. Он заговорил во время расследования другого громкого убийства — Кристофера Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G., которого застрелили в Лос-Анджелесе в марте 1997 года.

В 2008 году криминалисты заинтересовались Дэвисом в рамках расследования этого дела. К тому моменту у них появились доказательства его причастности к торговле наркотиками, из-за которых лидер South Side Compton Crips рисковал провести за решеткой десятки лет. Дэвис согласился сотрудничать. В обмен он получил соглашение, по которому сказанное им во время беседы не могли использовать для уголовного преследования. Именно тогда Дэвис впервые подробно рассказал, что произошло в Лас-Вегасе.

Он признался, что сидел на переднем пассажирском месте белого Cadillac, и назвал находившихся вместе с ним людей. Дэвис рассказал, что достал спрятанный в автомобиле Glock и передал своему племяннику Орландо Андерсону.

Фото: Las Vegas Police Department/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com