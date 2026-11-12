Дуров* пошутил о недостатке внимания к своей личной жизни со стороны спецслужб

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* иронично отметил, что спецслужбы разных стран уделяют мало внимания его личной жизни и не подсылают ему девушек-шпионок. Предприниматель прокомментировал шпионский скандал с главой Nvidia Дженсеном Хуангом, написав пост в своем телеграм-канале .

«Несправедливо, что генеральным директорам, которые не интересуются азиатскими девушками, спецслужбы предлагают меньше вариантов для знакомств. <…> Ни одна шпионка не связалась со мной. Они вообще пытаются?» — пошутил Дуров*.

Основатель мессенджера отметил, что Францию можно простить, потому что «их лица, принимающие решения, не интересуются девушками». Остальным он посоветовал «стараться больше».

Дурова* внесли в список Росфинмониторинга в конце июля 2026 года. ФСБ объявил, что создатель мессенджера стал обвиняемым по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга