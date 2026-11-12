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    Дуров* пошутил о недостатке внимания к своей личной жизни со стороны спецслужб

    Дуров: спецслужбы не предлагают варианты девушек-шпионок

    Фото: РИА «Новости»

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* иронично отметил, что спецслужбы разных стран уделяют мало внимания его личной жизни и не подсылают ему девушек-шпионок. Предприниматель прокомментировал шпионский скандал с главой Nvidia Дженсеном Хуангом, написав пост в своем телеграм-канале.

    «Несправедливо, что генеральным директорам, которые не интересуются азиатскими девушками, спецслужбы предлагают меньше вариантов для знакомств. <…> Ни одна шпионка не связалась со мной. Они вообще пытаются?» — пошутил Дуров*.

    Основатель мессенджера отметил, что Францию можно простить, потому что «их лица, принимающие решения, не интересуются девушками». Остальным он посоветовал «стараться больше».

    Дурова* внесли в список Росфинмониторинга в конце июля 2026 года. ФСБ объявил, что создатель мессенджера стал обвиняемым по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

    *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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