Юлия Ковальчук показала откровенное фото в честь 44-летия

Певица Юлия Ковальчук отпраздновала 44-й день рождения и показала поклонникам откровенное фото. Черно-белый снимок она опубликовала в своих социальных сетях.

«44! Благодарю Бога за самое ценное — семью и близких рядом! За возможность быть свободной, творить, меняться и расти! И за каждого, кто рядом, пусть даже далеко! Люблю вас», — написала певицы в посте.

Друзья и знакомые Ковальчук поздравили ее с днем рождения, пожелали ей счастья. Поклонники осыпали певицу восторженными комментариями.

В апреле муж Юлии Ковальчук певец Алексей Чумаков снова оказался в центре скандала. Основатель школы танцев Юлия Подпятникова весьма откровенно танцевала с Чумаковым, это не понравилось фанатам певицы. Поведение Чумакова сочли неподобающим.