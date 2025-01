Озвучившая ремейк «Дюны» певица умерла в Лондоне

Фото: Erwin Elsner/dpa/Global Look Press

Фейтфулл скончалась в Лондоне в окружении семьи. Она начала певческую карьеру в 1964 году после того, как ее заметил менеджер Stones Эндрю Луг Олдхэм. Песня As Tears Go By, написанная Китом Ричардсом и Миком Джаггером из Rolling Stones, принесла ей популярность. Одноименный альбом занял девятое место в британском чарте.

Самыми успешными фильмами с ее участием стали «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм». В последние годы Фейтфулл озвучила ремейк «Дюны» 2021 года и «Дикий призыв» 2023 года.

Джаггер выразил соболезнования по поводу смерти артистки. Их роман длился с 1966 по 1970 годы, музыкант назвал Фейтфулл большой частью своей жизни.

«Она была прекрасным другом, прекрасной певицей и великой актрисой. Ее всегда будут помнить», — заявил он.

Ранее в Москве умер актер и телеведущий Игорь Янковский. Его похороны прошли 30 января.