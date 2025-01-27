Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в 73 года

Бизнесмен, актер, медиаменеджер и президент Ассоциации коммуникационных агентств России Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет. Об этом со ссылкой на источники на рекламном рынке сообщило издание Sostav .

По данным Telegram-канала Mash, Янковский скончался в одной из московских больниц, куда попал с диагнозом цирроз печени. Смерть известного рекламного деятеля наступила в минувшее воскресенье, 26 января.

Игорь Янковский прославился как актер, благодаря роли в фильме «Приключения принца Флоризеля». Он продолжил творческую карьеру и даже вел программу «Алчность» на НТВ, но его настоящим призванием стал рекламный бизнес.

В начале 90-х Янковский вошел в состав учредителей коммуникационной группы «Максима», а также руководил Международном фестивалем рекламы. Вершиной его карьеры стал пост президента Ассоциации коммуникационных агентств России.

В минувшую субботу, 25 января стало известно о смерти актера Театра на Таганке и Московского ТЮЗа Владимира Фоменко. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет после отека легких. Зрители помнят Фоменко по фильмам «Тайна предков», «Теплое место» и «Том Кенти».