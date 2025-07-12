Северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области, что подтверждает крепкие связи между Россией и КНДР. Об этом заявил главы МИД Сергея Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Министр встретился с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане и отметил важность сотрудничества между странами.

«В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства», — сказал Лавров.

Он добавил, что эта оценка нашла практическое подтверждение в Курской области. По словам министра, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими военными участвовали в освобождении региона и показали себя с наилучшей стороны.

«Героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», — подчеркнул Лавров.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что войска Северной Кореи значительно увеличат свое присутствие в зоне спецоперации.