Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что украинские военнопленные попросили у нее книги, крестики и Библию. В беседе с РИА «Новости» омбудсмен отметила, что выполнила их просьбы.

«Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И <…> направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики», — рассказала Москалькова.

Если военнопленным нужна медицинская помощь, то им оказывают ее, добавила омбудсмен. Москалькова отметила, что России важно, чтобы Международный Комитет Красного Креста посещал российских пленных на Украине, давал им возможность получать сообщения от близких.

Россия и Украина 4 июля вновь обменялись военнопленными согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям.