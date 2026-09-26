Камеры в отеле зафиксировали падение Сергея Соседова

Камеры наблюдения в отеле зафиксировали падение музыкального критика Сергея Соседова. Полиция изучила запись и пришла к выводу, что он скончался в результате несчастного случая. Об этом aif.ru сообщил организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов.

Беззубов рассказал, что в момент падения на лестнице рядом с Соседовым никого не было. На видеозаписи, по его словам, было заметно, как критик шагнул на ступеньку, после чего потерял равновесие и рухнул назад. Организатор конкурса допустил, что Соседов мог оступиться.

«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай <…> То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад <…> У него чисто механическое повреждение от падения», — отметил Беззубов.

Соседов скончался 23 сентября в Якутии, куда приехал в качестве члена жюри конкурса красоты. Тело журналиста планировали доставить в Москву, его похоронят на Перепечинском кладбище.