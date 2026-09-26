СМИ назвали причину смерти Сергея Соседова

Причиной смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова стали перелом основания черепа, отек и кровоизлияние мозга. Об этом сообщило kp.ru со ссылкой на результаты исследования.

«Близким неофициально, но сообщили, что по результатам экспертизы причина смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», — отметил источник.

Соседов умер в среду в возрасте 58 лет. По предварительным данным, он получил смертельные травмы после падения с лестницы в Нерюнгри, куда приехал работать в жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

Широкую известность Соседову принесли выступления в качестве музыкального критика и участие в телевизионных проектах, включая «Акулы пера», «X Factor», «Суперстар!» и «Ты — суперстар!».

Ранее падение Соседова с лестницы показали с камер видеонаблюдения.