Музыкальный критик Сергей Соседов был интересным собеседником, с которым разговор легко складывался на любые темы. Об этом 360.ru сообщил продюсер, актер Леонид Дзюник.

«Он был друг, был советчик по всем вопросам. С ним было просто интересно и по жизни пообщаться, и по каким-то делам, и личные вопросы обсудить, которые никто не должен знать. Для меня потеря Сергея — это как кусочек сердца отрывают», — подчеркнул он.

Дзюник отметил, что в последний раз виделся с другом в начале лета, во время съемок одной программы. В августе он также созванивался с музыкальным критиком, чтобы обговорить предстоящие планы. По словам продюсера, в сентябре у них была запланирована встреча.

«Он всегда был жизнерадостный, всегда веселый, контактный. С ним всегда было легко. Он был человек, с которым можно поговорить обо всем», — добавил собеседник 360.ru.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Его похоронят 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье.