«Настоящий раритет». Овечкин раскрыл марку любимого автомобиля

Хоккеист рассказал, что в свой первый год в Вашингтоне он приобрел BMW M6, который очень сильно любил, но в итоге расстался с этой машиной. Потом во время локаутного сезона в России он выбирал автомобиль на зиму — между Mercedes-Benz и Range Rover.

«В итоге остановился на Mercedes-Benz G 65 AMG. Эта машина у меня до сих пор, и я ее никогда не продам. Это настоящий раритет, и она для меня очень ценна», — сказал Овечкин.

По словам спортсмена, автомобиль должен быть красивым, комфортным и мощным. У него в приоритете спортивные машины. Хоккеист добавил, что в Москве сейчас он ездит на минивэне Aurus Arsenal, который ему очень нравится.

Ранее Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги, забив рекордную 930-ю шайбу.