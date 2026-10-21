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    «Настоящий раритет». Овечкин раскрыл марку любимого автомобиля

    Овечкин назвал свой Mercedes-Benz G 65 AMG раритетом, который никогда не продаст

    Фото: РИА «Новости»

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какой автомобиль никогда не продаст. Интервью со спортсменом опубликовали на портале «Авто.Mail».

    Хоккеист рассказал, что в свой первый год в Вашингтоне он приобрел BMW M6, который очень сильно любил, но в итоге расстался с этой машиной. Потом во время локаутного сезона в России он выбирал автомобиль на зиму — между Mercedes-Benz и Range Rover.

    «В итоге остановился на Mercedes-Benz G 65 AMG. Эта машина у меня до сих пор, и я ее никогда не продам. Это настоящий раритет, и она для меня очень ценна», — сказал Овечкин.

    По словам спортсмена, автомобиль должен быть красивым, комфортным и мощным. У него в приоритете спортивные машины. Хоккеист добавил, что в Москве сейчас он ездит на минивэне Aurus Arsenal, который ему очень нравится.

    Ранее Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги, забив рекордную 930-ю шайбу.

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