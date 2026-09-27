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    Скандал Тимати и Виталия Бородина из-за Bugatti: почему дело может дойти до суда

    Виталий Бородин/Telegram, Соцсети Тимура Юнусова
    Фото: Виталий Бородин/Telegram, Соцсети Тимура Юнусова

    Сообщения о покупке Тимати редкого Bugatti W16 Mistral за сотни миллионов рублей обернулись публичной перепалкой. Общественник Виталий Бородин раскритиковал рэпера за демонстрацию роскоши во время СВО, а тот ответил ему нецензурно. Теперь Бородин заявил о подготовке иска, хотя позднее сам усомнился, что автомобиль действительно принадлежит Тимати. Как развивался конфликт — в материале 360.ru.

    Что купил Тимати

    Одним из первых о покупке рэпером роскошного автомобиля Bugatti W16 Mistral сообщил телеграм-канал Baza. По его информации, машину ввезли в Россию из Европы через Киргизию. Таможенный сбор, который уплатил артист, составил 244 миллиона рублей — почти половину стоимости гиперкара.

    Bugatti W16 Mistral представляет собой двухместный родстер с восьмилитровым двигателем W16, способный набирать скорость до 454 километров в час. Всего выпущено 99 таких автомобилей, и каждый экземпляр считается коллекционным.

    Социальная провокация

    Ознакомившись с новостью о приобретении Тимати, Виталий Бородин публично обвинил его в демонстрации роскоши во время спецоперации. В своем обращении он подчеркнул: речь не о запрете на богатство, а о границах.

    Соцсети Тимура Юнусова
    Фото: Соцсети Тимура Юнусова

    «Бизнесмены и артисты имеют право быть богатыми и жить комфортно. Я никого не осуждаю за достаток. Но есть три вещи, которым должен соответствовать образ жизни публичного человека: патриотизм, социальная ответственность и отсутствие вызывающей показухи», — написал общественник.

    Активист поспешил напомнить музыканту о том, что в гробу карманов нет, а если удалось заработать много, то стоит поделиться с другими, создать рабочие места и платить людям достойную зарплату.

    Когда человек выставляет роскошь напоказ во время специальной военной операции — это социальная провокация. <…> Это уже не просто дорогая игрушка. Это демонстрация: «Я могу то, что не можете вы». В стране, где люди считают каждую копейку, пенсионеры помогают волонтерам, отдают последние, — это выглядит как неуважение.

    Виталий Бородин

    Общественный деятель призвал Тимати быть скромнее и не злить людей понтами.

    Как отреагировал Тимати на претензии Бородина

    Ответ Тимати на отповедь обошелся без минимальной дипломатии. Артист лично обозначился в комментариях под постом Бородина, оставив короткую, но емкую реакцию.

    «Слышь, общественник, иди на ***», — написал исполнитель хита «Не сходи с ума».

    Многие поддержали комментарий знаменитости, поставив лайки. После этого Бородин, по всей видимости, скрыл его.

    Разбирательство в суде

    Вскоре после произошедшего активист выпустил новое заявление, в котором назвал ответ Тимати хамским.

    В ответ на обоснованную критику музыкант не нашел других аргументов, кроме как опуститься до матерных оскорблений в комментариях. Когда в песнях пропагандируется вседозволенность, то и за пределами сцены человек начинает верить, что большие деньги дают право публично хамить людям.

    Выяснять отношения с музыкантом дальше Бородин планирует в правовом поле. По его словам, юристы уже занимаются подготовкой судебного иска по факту тех оскорблений, и через несколько дней материалы передадут в соответствующие инстанции.

    Виталий Бородин/Telegram
    Фото: Виталий Бородин/Telegram

    «Культурная элита должна подавать пример и нести ответственность за то, что она поет и как общается с обществом. Разве такой пример должна видеть наша молодежь? Разве это лицо нашей культуры?» — возмутился активист.

    А был ли автомобиль

    После того как конфликт разгорелся, выяснилось, что у автомобиля, который послужил причиной скандала, на самом деле может быть совершенно другой владелец. Об этом сообщил сам Бородин в телеграм-канале.

    «Начинаю сомневаться, что это машина Тимати. Люди из его окружения говорят, что это был понт для публикации в СМИ, а машину пригнали для продажи его друзья», — рассказал общественник.

    Тем не менее отступаться от своей позиции активист не собирается: по его словам, даже если это был просто понт, то для несовершеннолетних он наверняка сработал.

    В свою очередь, Тимати хранит молчание относительно ситуации. Видимо, короткого комментария ему вполне хватило.