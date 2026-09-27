Сегодня 18:00 Скандал Тимати и Виталия Бородина из-за Bugatti: почему дело может дойти до суда Фото: Виталий Бородин/Telegram, Соцсети Тимура Юнусова Знаменитости

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Сообщения о покупке Тимати редкого Bugatti W16 Mistral за сотни миллионов рублей обернулись публичной перепалкой. Общественник Виталий Бородин раскритиковал рэпера за демонстрацию роскоши во время СВО, а тот ответил ему нецензурно. Теперь Бородин заявил о подготовке иска, хотя позднее сам усомнился, что автомобиль действительно принадлежит Тимати. Как развивался конфликт — в материале 360.ru.

Что купил Тимати Одним из первых о покупке рэпером роскошного автомобиля Bugatti W16 Mistral сообщил телеграм-канал Baza. По его информации, машину ввезли в Россию из Европы через Киргизию. Таможенный сбор, который уплатил артист, составил 244 миллиона рублей — почти половину стоимости гиперкара. Bugatti W16 Mistral представляет собой двухместный родстер с восьмилитровым двигателем W16, способный набирать скорость до 454 километров в час. Всего выпущено 99 таких автомобилей, и каждый экземпляр считается коллекционным. Социальная провокация Ознакомившись с новостью о приобретении Тимати, Виталий Бородин публично обвинил его в демонстрации роскоши во время спецоперации. В своем обращении он подчеркнул: речь не о запрете на богатство, а о границах.

Фото: Соцсети Тимура Юнусова

«Бизнесмены и артисты имеют право быть богатыми и жить комфортно. Я никого не осуждаю за достаток. Но есть три вещи, которым должен соответствовать образ жизни публичного человека: патриотизм, социальная ответственность и отсутствие вызывающей показухи», — написал общественник. Активист поспешил напомнить музыканту о том, что в гробу карманов нет, а если удалось заработать много, то стоит поделиться с другими, создать рабочие места и платить людям достойную зарплату.

Когда человек выставляет роскошь напоказ во время специальной военной операции — это социальная провокация. <…> Это уже не просто дорогая игрушка. Это демонстрация: «Я могу то, что не можете вы». В стране, где люди считают каждую копейку, пенсионеры помогают волонтерам, отдают последние, — это выглядит как неуважение. Виталий Бородин

Общественный деятель призвал Тимати быть скромнее и не злить людей понтами. Как отреагировал Тимати на претензии Бородина Ответ Тимати на отповедь обошелся без минимальной дипломатии. Артист лично обозначился в комментариях под постом Бородина, оставив короткую, но емкую реакцию. «Слышь, общественник, иди на ***», — написал исполнитель хита «Не сходи с ума». Многие поддержали комментарий знаменитости, поставив лайки. После этого Бородин, по всей видимости, скрыл его. Разбирательство в суде Вскоре после произошедшего активист выпустил новое заявление, в котором назвал ответ Тимати хамским.

В ответ на обоснованную критику музыкант не нашел других аргументов, кроме как опуститься до матерных оскорблений в комментариях. Когда в песнях пропагандируется вседозволенность, то и за пределами сцены человек начинает верить, что большие деньги дают право публично хамить людям.

Выяснять отношения с музыкантом дальше Бородин планирует в правовом поле. По его словам, юристы уже занимаются подготовкой судебного иска по факту тех оскорблений, и через несколько дней материалы передадут в соответствующие инстанции.

Фото: Виталий Бородин/Telegram