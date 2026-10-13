Американский ночной клуб подарил Овечкину пожизненный билет

Российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили пожизненный бесплатный билет в ночной клуб и концертный зал 9:30 Club в Вашингтоне. Заведение преподнесло подарок легендарному хоккеисту в честь 930-й заброшенной шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги .

Владельцы клуба Сэм и Сет Хурвиц вручили билет после матча, который прошел 11 октября.

«В воскресенье Алекс Овечкин забил свой 930-й гол в карьере в НХЛ, и знаменитый музыкальный клуб 9:30 Club был рядом, чтобы отпраздновать это событие вместе с ним», — отметили на сайте Национальной хоккейной лиги.

Площадка 9:30 Club открылась в 1980-м году, на ней выступали Боб Дилан, Red Hot Chili Peppers, OAR.

Рекордную 930-ю шайбу Овечкин забросил в первом периоде гостевого матча с «Сиэтлом». «Вашингтон» одержал победу со счетом 2:1. После гола хоккеист рассказал, что в последних двух матчах спортсмены создали много хороших голевых моментов.