Овечкин высказался о своей первой шайбе в сезоне

Овечкин: спортсменам нужно время, чтобы войти в игровой ритм

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал оценку своей первой заброшенной шайбе в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его комментарий опубликовали на сайте команды.

По словам спортсмена, иногда нужно какое-то количество времени, чтобы ощутить игровой ритм.

«Думаю, что в последних двух матчах мы создали много хороших голевых моментов», — сказал хоккеист.

Овечкин забросил рекордную 930-ю шайбу в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». В итоге россиянин превзошел свое достижение по числу голов в регулярных чемпионатах лиги. После забитого им гола счет стал 2:1 в пользу «Вашингтона». Спортсмену ассистировал белорус Илья Протас.

В начале 2026-го Овечкин занял чистое второе место в истории лиги по количество сезонов с 20 голами. Для него это стал 21-й сезон, в каждом из них спортсмен забрасывал 20 и более шайб в рамках одного регулярного чемпионата.