«Надо изгнать бесов». Бывший депутат предрек будущее замка Пугачевой

Экс-депутат Худяков: из замка Пугачевой в Грязи нужно бесов изгнать и изъять его

По его словам, за последнее время Пугачева столько наговорила против России и ее жителей, что никакие извинения уже не нужны. Власти начали рассматривать вопрос о признании певицы иноагентом. Однако, по мнению Худякова, для нее этот статус не станет наказанием.

«Конечно, ей наплевать на всех детей мира. И с Донбасса, и из Белгорода, и из Севастополя, да и из Украины — ее волнует кошелек. Поэтому — изъятие имущества», — подчеркнул он.

Общественник уверен, что давно пора национализировать замок с горгульями. Только сначала необходимо позвать туда священников Русской Православной Церкви, чтобы они провели обряд освящения.

«Надо изгнать бесов. Не все бесы уехали за рубеж с Пугачевой и [юмористом Максимом] Галкиным*», — заключил он.

Ранее писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков заявил, что Пугачева идет туда, где ей больше платят. По его словам, она давно перестала быть народной артисткой.

* Признан иностранным агентом на территории России.