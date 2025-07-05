Цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с ростовчан

В Ростове-на-Дону задержали двух цыган, собиравших деньги с жителей под видом военных. Об этом сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«С этой целью мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами отряда „Ахмат“ из Чечени», — сказал он.

По словам Алаудинова, местные правоохранители узнали о деятельности мужчин и стали их проверять. Позже стало известно, что цыгане не имеют никакого отношения к военнослужащим. В ходе допроса задержанные извинились перед гражданами России.

Похожее преступление раскрыли в Белгородской области. Группа цыган выдавала себя за бойцов спецназа «Ахмат». Они продавали местному населению краденые вещи. Самозванцев схватили настоящие военные.