Депутат-миллиардер Струков попытался сбежать из России на личном бизнес-джете

Зампред Челябинского заксобрания попытался улететь из Челябинска в Турцию, несмотря на судебный запрет. Но Росавиация запретила взлет уже готового подняться в воздух бизнес-джета Bombardier.

Воздушное судно челябинского депутата оценивается в сумму свыше 50 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей). Судебные приставы ранее наложили на него арест, а уже на борту самолета изъяли у Струкова загранпаспорт. Миграционная служба МВД России до этого уже аннулировала этот документ.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском, требуя национализировать акции всех компаний, принадлежащих депутату и членам его семьи. По информации надзорного ведомства, Струков получил акции незаконно, а затем переоформил их на своих доверенных лиц, включая дочь Александру.